Reinicien la recerca del pescador desaparegut a Tossa

Poc abans de les 8 d'avui, els equips d'emergència es reunien en el seu briefing operatiu per coordinar les tasques de recerca del pescador perdut des de dimarts. Des de llavors, els serveis d'emergències el busquen. L'alerta va saltar quan al vespre no va tornar a casa després d'anar a pescar a les roques que hi ha a prop del Far i la torre del Castell.

Durant el dia d'ahir es va pentinar el municipi per terra, mar i aire i com que el dia de la desaparició feia mala mar i, per tant, hi havia moviment marítim, també es busca l'home entre Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar. La hipòtesi amb la qual es treballa és que en ser un dia que feia mala mar, en concret mar de fons, pogués haver acabat arrossegat per les onades.

Salvament Marítim, Bombers, Mossos, Policia Local tenen muntat des de llavors un dispositiu de recerca. La família va alertar de la desaparició el dimarts a la nit i els serveis d'emergència ja van començar a buscar l'home pels volts d'un quart de dotze.

El desaparegut, José Matías Agudo, té 49 anys i és veí de la localitat. És una persona que anava a pescar molt sovint i, per tant, coneixedor de la zona. Els efectius d'emergències van localitzar la motxilla -sense documentació- i alguns estris del pescador a la zona on l'home va anar a pescar, a prop de la Torre del Castell i el Far. Per aquest motiu, apunten a una caiguda accidental a dins de l'aigua. Durant el dia d'ahir els curiosos que es van acostar al lloc de la recerca van poder observar els efectius dels serveis d'emergències entre aquest punt de la Selva litoral i Sant Feliu de Guíxols. També van pentinar l'àrea pròxima a la Vila Vella, que voreja el mar.

L'helicòpter i les unitats subaquàtiques de Mossos d'Esquadra i Bombers van treballar a la zona així com Salvament Marítim. Per terra també se'l va buscar per diversos punts del litoral i per intentar localitzar-lo es va comptar amb el suport d'unitats canines. A la recerca també hi va participar la Policia Local de Tossa de Mar.