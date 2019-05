Troben un pou abandonat i sense tapar d'1,4 metres de fondària a Fogars

El pou, situat en una zona rural, no tenia cap protecció.

La Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva ha precintat i tapat un pou d'1,40 metres de fondària que es trobava obert i en estat d'abandonament a la zona rural de Ramió. Segons va informar aquest cos de vigilància, van ser uns veïns de la localitat que passejaven per aquest sector els que van localitzar i alertar de l'estat d'aquest pou.

Per prevenció, els agents van procedir a tapar, precintar i abalisar tot el perímetre d'aquesta instal·lació que fa uns 90 centímetres d'amplada. A més, estan intentant localitzar el propietari de la finca per tal que arregli i asseguri l'equipament de manera definitiva. Paral·lelament, el cos municipal està revisant tots els pous de la zona per veure en quin estat es troben i si cal fer-hi actuacions. «Fa temps, els lladres de coure s'emportaven les tapes i deixaven els forats oberts», va explicar ahir el cap de la Guàrdia Municipal de Fogars, Salvador Martínez, qui va detallar que la majoria de pous de la zona «estan en bon estat i compleixen la normativa vigent».

Tot i això, quan els agents troben una d'aquestes instal·lacions que té la fusta podrida o no està ben tapada, es notifica al propietari. «Solen ser pous antics que estan en desús, ja que, actualment, per obrir un pou cal l'autorització de l'Ajuntament i de l'Agència Catalana de l'Aigua», va relatar Martínez.

El cap de la Guàrdia Municipal va recordar als propietaris que cal revisar els accessos, manteniment i tancament d'aquests equipaments per «evitar accidents».



Altres pous precintats

A mitjans de febrer passat els Agents Rurals van localitzar un pou sense protecció a Vidreres, concretament a la zona de l'entorn dels Pantans de Llobet. La instal·lació, d'uns 20 metres de profunditat, presentava mal estat i cap mesura de protecció.

Uns dies més tard, la Guàrdia Civil va descobrir set pous sense cap tipus de mesura de seguretat ni senyalització als municipis de Sant Climent Sescebes i Palau-saverdera.