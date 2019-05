De candidatures, campanyes, governants i gestors

El número de candidatures que es presenten a les municipals del diumenge que ve, pel que fa a la Selva Marítima, és remarcable. A Lloret de Mar, dotze. A Blanes, deu. I a Tossa de Mar (desconec si en aquest darrer municipi, el PP ha tirat endavant la seva llista de candidats formada íntegrament per gent no empadronada a la vila!) sis.

Els ciutadans de la costa selvatana tindrem, doncs, un bon ventall d'opcions per escollir. No sé el que diuen les enquestes que manegen les diferents formacions, però, pel que fa a Blanes, es pot intuir que es configurarà novament, un consistori plural i, per descomptat, sense majories absolutes, ni tampoc de relativament abassegadores.

Uns resultats polaritzats en tres o quatre partits, com passava fa alguns anys, suposarien una veritable sorpresa. Tot plegat obligarà, segurament i novament, a enteses i pactes postelectorals per configurar una majoria que governi el municipi. Governar o gestionar? Heus aquí el nus de la qüestió.

Tinc la impressió, des de fa molts anys, que Blanes no es governa. Només es gestiona. Semblarien conceptes idèntics, però no ho són! Governar és exercir la direcció, l'administració i el control d'un municipi (estat, col·lectivitat, etc) generant idees i propostes de futur amb la voluntat i el compromís moral de vetllar pel seu compliment (contracte programàtic). Gestionar és, només, anar fent, anar tirant, anar perpetuant que allò que va mig be no s'espatlli i allò que no va tan bé no acabi anant malament del tot. Ho definia fa pocs dies en aquest mateix diari i amb claredat meridiana el professor de filosofia Xavier Serra: « Sense pensar, governar es converteix només en gestió... Gestió del poder».

Molts blanencs esperem, una vegada més, que amb els resultats de l'últim diumenge de maig es pugui configurar un equip de govern fort, treballador, imaginatiu, resolutiu, compromès, sensible a tantes i diferents realitats com configuren la vila. Un govern que governi en el sentit més ampli i també, més estricte del seu significat. De tècnics i administratius per «gestionar» i transformar les directrius del govern en fets i realitats concretes, a Blanes, no es pot pas dir que anem mancats. Amb tota certesa, esperen amb il·lusió i impaciència les noves propostes, els nous projectes, els nous lideratges, les noves idees que després del dia 26 puguin arribar als seus departaments. Molts blanencs, també.