Suspenen fins a nous indicis el dispositiu de recerca del pescador desaparegut a Tossa de Mar

Els Bombers han suspès aquest diumenge a la tarda fins a nous indicis la recerca del pescador desaparegut des de dimecres a Tossa de Mar (Selva). Dos helicòpters i cinc embarcacions han format part de l'equip de cerca, que no ha aconseguit localitzar l'home. En el dispositiu també han treballat els Mossos, Salvament Marítim, la Guàrdia Civil i la policia local del municipi.

El desaparegut és un home de 49 anys que va sortir a pescar el passat dimecres a les roques de sota el far, a la zona de Vila Vella, i no en va tornar. Els familiars van alertar la policia dimecres a la nit en comprovar que el pescador no havia tornat a casa.