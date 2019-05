Immobilitzen a Maçanet un autocar escolar per portar els pneumàtics desgastats

Immobilitzen a Mašanet un autocar escolar per portar els pneumÓtics desgastats

Els Mossos d'Esquadra van immobilitzar el 15 maig a Maçanet de la Selva un autocar que transportava 28 escolars i que tenia els pneumàtics desgastats. Els fets van passar cap a les onze del matí a l'AP-7, quan els professors que acompanyen els estudiants van donar l'alerta.

Segons informen els Mossos, els agents van comprovar que el vehicle tenia les rodes gastades i que dues d'aquestes, a més, no reunien les condicions per circular. Els agents van denunciar el conductor per les deficiències tècniques que afectaven greument la seguretat viària.

D'aquesta manera, després d'un parell d'hores es van substituir els pneumàtics, i quan els Mossos van comprovar que l'autobús reunia les condicions per circular amb seguretat, els escolars van poder continuar la ­marxa.