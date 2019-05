Els Agents Rurals capturen una tortuga mossegadora que algú havia alliberat a Vidreres

Els Agents Rurals han capturat un exemplar de tortuga mossegadora (Chelydra Serpentina) que algú havia alliberat a Vidreres (Selva). L'animal pesava cap a 5 quilos i la seva closca mesurava aproximadament mig metre. Originària de l'Amèrica del Nord, aquesta espècie exòtica té una mossegada molt potent –d'aquí li ve el nom- i es caracteritza per les protuberàncies que té a la closca. Suposa un perill per a la fauna autòctona però també un risc per a les persones, perquè si algú la toca pensant-se que és una tortuga d'aigua, el pot atacar de cop. La tortuga mossegadora té una mandíbula molt tallants i un coll retràctil, característiques que agraden a aquells aficionats als terraris.

La tortuga mossegadora que els Agents Rurals han capturat a Vidreres pesa uns 5 quilos. Però quan els exemplars són adults, poden arribar a pesar-ne 16. Gràcies a l'avís d'un ciutadà, els rurals van poder endur-se l'animal exòtic, que algú havia alliberat al medi ambient.

Aquests rèptils viuen en llocs ombrívols i entollats, i normalment s'enterren entre el fang i la vegetació. Solen caçar de nit, fent servir el seu coll retràctil i l seva mandíbula (altament tallant). S'alimenten de peixos, aus, amfibis, crustacis i insectes, entre d'altres. Però en alguna ocasió, també han arribat a atacar persones.

Les seves característiques fan que agradi a aquells aficionats als terraris. Però la manca d'espai i l'agressivitat fan que alguns propietaris les abandonin al medi natural. I aquí es converteixen en un problema, perquè suposen un perill per a la fauna autòctona. I si algú s'hi apropa pensant-se que és una tortuga d'aigua, el poden arribar a atacar.

Quan té cap a un any, el preu d'una tortuga mossegadora volta els 25 ó 35 euros. Però augmenta de valor a mesura que creix. El comerç d'aquesta espècie exòtica és difícil de controlar, sobretot perquè hi ha particulars que les venen a través d'Internet. Els Agents Rurals recorden que alliberar-les a la natura està prohibit, perquè és una espècie exòtica. "Són un perill per a la fauna autòctona i, en alguns casos, també un risc per a les persones", alerten els rurals.

A les comarques gironines, també s'han capturat exemplars de tortuga mossegadora pels voltants de l'Estany de Banyoles.