Deu municipis de la Selva activen un projecte en xarxa de foment del comerç local

Deu municipis de la Selva posen en marxa una iniciativa que té per objectiu crear dinàmiques de cooperació i networking entre petits empresaris dels sectors serveis i comerç. El projecte anomenat Microxarxes de Comerç local és del Consell Comarcal de la Selva i pretén generar microxarxes de treball entre ells i ajudar-los a consolidar les activitats empresarials. Així, el tret de sortida es va fer ahir a Caldes de Malavella.

El projecte es desenvoluparà de forma paral·lela en cadascun dels deu municipis participants al projecte, que són: Amer, Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar.

En la primera fase, els municipis organitzaran tres trobades de networking dirigides a tres sectors concrets de l'economia local: petites empreses del sector comerç, petites empreses del sector hostaleria i petites empreses d'altres tipus de serveis.

Per altra banda, els tres objectius que es plantegen són, en primer lloc, donar a conèixer entre els petits empresaris d'un municipi els serveis que cadascú ofereix , per tal d'analitzar les possibles sinergies que es puguingenerar entre ells. En segon lloc, fomentar la cooperació empresarial entre aquests empresaris. I per últim, transferir i ampliar aquestes microxarxes de serveis amb empresaris de la resta de la comarca.

El projecte es portarà a terme amb el suport del dinamitzador extern especialitzat en dinàmiques de networking i en la generació de sinergies en l'àmbit de la petita empresa, Carles Mart. Amb tots els col·lectius es treballaran dinàmiques per donar a conèixer el tipus de serveis que ofereixen i, sobretot, per detectar diferents mancances, necessitats o oportunitats en diferents tipus de serveis que els podrien ajudar a millorar la seva competitivitat empresarial.



Àmbit supramunicipal

Un cop fetes les primeres trobades i analitzades les necessitats a cada municipi, s'organitzarà una trobada conjunta amb tots els empresaris per tal de posar-les en comú amb els tipus de serveis que ofereix cadascú tot buscant sinergies i possibilitats de cooperació. La idea és crear microxarxes de cooperació a escala local entre petites empreses que treballen en el mateix entorn de proximitat.

Finalment, la tercera fase servirà per expandir les microxarxes a un àmbit supramunicipal, de forma que s'organitzaran cinc trobades al conjunt de la comarca perquè empresaris de diferents municipis coneguin serveis i oportunitats que poden oferir-se entre ells.