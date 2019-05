La Policia Local de Blanes dona 300 bicicletes a Càritas

La Policia Local de Blanes va lliurar dimarts unes 300 bicicletes a Càritas Interparroquial del municipi. L'entrega es va fer després que recentment l'Ajuntament de Blanes i l'entitat de Càritas hagin signat un conveni de col·laboració amb la finalitat de cessions dels vehicles de dues rodes.

El projecte ha estat promogut per la Policia Local, que s'ha encarregat de fer la primera selecció de 300 bicicletes d'un total de 600 emmagatzemades al dipòsit municipal. Es tracta de bicicletes que van ser retirades de la via pública perquè estaven abandonades i no ha estat possible localitzar els seus propietaris, o bé perquè han comès alguna infracció, van ser immobilitzades i mai més ningú les ha reclamat.

A diferència dels cotxes o altres tipus de vehicles a motor, per poder identificar el propietari d'una bicicleta calen tota una sèrie de condicionants que no solen donar-se habitualment. La llei marca que les bicicletes s'han de tractar com qualsevol altre tipus d'objecte perdut, com els que també estan en dipòsit a la Policia Local de Blanes i l'Ajuntament, entregats habitualment per la ciutadania.

Segons la policia, perquè els propietaris puguin anar a reclamar les bicicletes, la custòdia s'allarga durant 60 dies. Un cop ha passat el temps, el propietari en perd la titularitat. Així, sovint el que es fa és destruir-les, però en aquest cas la Policia Local va decidir que la gran majoria dels vehicles encara podien tenir una segona vida.