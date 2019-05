El TSJC admet a tràmit el recurs contra el nou hotel de Tossa de Mar

La secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit ahir el recurs contra la modificació puntual del POUM de Tossa de Mar que permet la construcció d'un hotel. Una tramitació que va fer l'Ajuntament del municipi i que va aprovar de forma definitiva el Departament de Territori i Sostenibilitat amb una resolució el 24 de gener del 2019.

El recurs contenciós l'ha presentat l'Entitat de Conservació d'aquesta urbanització amb l'objectiu d'«impugnar l'expedient, combatre la requalificació de terrenys i la instal·lació d'un nou hotel».

En un comunicat, l'Entitat de Conservació de la urbanització de Santa Maria de Llorell (adherida a la plataforma ecologista SOS Costa Brava) alerta que la modificació puntual del POUM de Tossa de Mar que ha tramitat el consistori inclou un «immens volum edificable nou» per a un hotel de 3.725 m2 de sostre i 90 habitacions. La zona on es vol construir té pendents superiors al 20%, un fet que comportaria un «gran impacte visual i paisatgístic» que faria impossible al seu entendre la integració en l'entorn.

També apunten l'existència de riscos geològics perquè ja hi ha un desnivell de fins a 9 metres en els mateixos terrenys on es vol edificar l'hotel.

D'altra banda, denuncien que també es triplicaria el volum d'edificabilitat actual als terrenys, passant dels 1.200 de sostre actual als 3.925 m2 projectats. I afegeixen que també es preveu la requalificació de terrenys ocupats fins ara per pistes esportives a l'aire lliure -tres pistes de tenis amb piscina-, l'Oficina de la urbanització i una edificació destinada a supermercat i restaurant.

Impacte de la moratòria

Tot això estava abans qualificat com a zona d'equipaments esportius, Clau 12, amb 5.406 m2 de superfície. Amb la modificació, se suprimeix aquesta zona esportiva i passa a ser una zona d'ús hoteler amb 3.925 m2. Aquest nou espai es repartiria de la següent manera: 3.723 m2 de sostre per a l'hotel i 200 m2 per a zona de serveis i oficines.

L'objectiu del recurs contenciós és «impugnar l'expedient i combatre la requalificació de terrenys i la instal·lació de l'hotel». L'entitat també ha denunciat que l'Ajuntament de Tossa de Mar ha incomplert la moratòria urbanística decretada per la Generalitat, que inclouria el sector de Santa Maria de Llorell.