Sils licita un contracte d'aigua nou que en redueix el cost un 30%

Sils ha licitat un nou contracte d'aigua que espera reduir el cost del servei un 30% a Vallcanera i a les Comes. La gestió s'ha fet aprofitant la caducitat del contracte de subministrament de l'aigua a la zona de Vallcanera que s'ha fetconjuntament amb el de les Comes. El darrer feia dos mesos que s'havia acordat la seva rescissió per fer-lo coincidir amb la finalització de Vallcanera.

El nou contracte permetrà, un cop aprovats els imports proposats per l'empresa concessionària, abaratir el preu de l'aigua a les dues zones; tenint com a referència un consum mitjà d'una família en 12 m3 els nous imports suposarien una rebaixa d'un 28,8% a Vallcanera i d'un 33,9% a les Comes.

Segons el consistori, el municipi actualment té tres preus diferents pel servei d'aigua, on el de les Comes és el més car pels antics acords de les juntes de compensació que marcaven uns preus.



Impacte de les modificacions

La nova contractació s'ha realitzat amb una durada de 33 mesos per tal que coincideixi amb la rescissió de contracte a Sils, el que permetrà fer finalment una licitació englobant el subministrament d'aigua amb un únic proveïdor i preus unificats arreu del municipi, esperant així que torni a suposar un estalvi per a tots els silencs i silenques.