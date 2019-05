L'ACA destina 60.000 € per sanejar les aigües de Salitja i Sant Dalmai

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar va informar fa uns dies a través d'un comunicat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el passat 15 de maig va aprovar la dotació pressupostària de 60.000 euros per a la redacció del projecte de sanejament de les aigües de Salitja i Sant Dalmai, dos pobles que es troben al terme municipal de Vilobí d'Onyar.

El regidor de Medi Ambient del consistori vilobinenc, Quim Vivas, assegura que «aquest era un aspecte sobre el qual hem estat treballant intensament aquests últims 18 mesos i que finalment s'hagi aprovat aquesta dotació econòmica ens satisfà molt», afegint que es tracta «d'una problemàtica que ve de lluny i molt urgent per Salitja i Sant Dalmai». Segons apunta el consistori, el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU), i anteriorment la Junta de Sanejament, han permès que tots els nuclis de més de 2.000 habitants de Catalunya tinguin sistema de depuració d'aigua. Ara bé, resten pendents els petits nuclis, com ara Salitja amb 321 habitants, i Sant Dalmai, amb 549, que no depuren les aigües. Actualment les aigües residuals del poble de Salitja van a parar directament a la riera de Riudevilla, i les de Sant Dalmai directament a l'Onyar.



La proposta que es fa a l'Avantprojecte de Sanejament de Salitja i Sant Dalmai, redactat per l'Ajuntament per tal de donar un impuls al projecte, contemplava dues opcions. Una és portar les aigües residuals dels dos pobles a la depuradora de Vilobí i l'altra és de realitzar una petita depuradora en cadascun dels dos nuclis. Serà el projecte, que ha de redactar l'ACA, el que haurà de dirimir quina és la millor opció. Així doncs, el municipi està a l'espera de les consideracions de l'Agència per tal de poder concretar solucions.