Aturem la C-32 denuncia una «tala il·legal» d'arbres prèvia a la construcció del nou tram d'autopista

La plataforma Aturem la C-32 ha denunciat la "tala il·legal" d'arbres en una zona propera a una urbanització de Lloret de Mar (Selva). Segons ha afirmat el portaveu la plataforma, Joan Mora, aquests treballs es fan en uns terrenys que "estan sota una suspensió judicial" pel primer projecte de la C-32 que va presentar el Govern d'ampliació de l'autopista. De tota manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha justificat les obres recordant que es tracta d'unes obres de servei prèvies a l'allargament de la C-32 i que és un projecte aprovat pel Govern català i per això en defensa la legalitat. D'altra banda, la plataforma s'ha queixat que la tala d'arbres "no està ben senyalitzada" i es fan en una zona en què "la gent ve a passejar i els hi pot caure un arbre al cap".