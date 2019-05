Les discoteques demanen retirar la nova reducció horària de Blanes

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, Fecasarm, demana la no entrada en vigència del nou decret de l'Ajuntament de Blanes que afecta l'horari de tancament de vuit discoteques, quatre de les quals membres de l'entitat. Segons el decret de principis de maig els establiments d'oci nocturn del municipi hauran de tancar dues hores abans del que ho feien abans de l'aprovació del decret durant nou.

La patronal del sector va presentar ahir al consistori al·legacions contra el decret que establia la restricció. Entre els arguments que exposa el representant de les quatre discoteques propietat de Blankemar Music SL –l'Arena, la Sala Vega, l'Essencia i la Sant Jordi– per demanar la suspensió de la reducció hi ha el fet que «la mesura no es proposi amb caràcter excepcional, sinó per un temps de nou mesos». Segons el document presentat per Fecasarm a l'Ajuntament la mesura agreujarà el problema, ja que durant els mesos d'estiu hi ha més gent al municipi i les persones es concentraran al carrer per no tenir un espai.

L'entitat denuncia que la mesura s'han pres per perjudicar els empresaris. «Vistes les declaracions públiques del govern de l'Ajuntament, denunciem que hi ha una persecució cap al sector», explica el secretari general de Fecasarm i advocat de les discoteques, Joaquim Boades.

La proposta de nou decret de reduir l'horari de vuit discoteques al barri dels Pins s'aplicarà amb l'objectiu de «solucionar els problemes de seguretat i incivisme» que es produeixen en aquest sector les vigílies de festius i caps de setmana. Així, l'objectiu és reduir els actes vandàlics que els veïns fa anys que denuncien i entre els quals destaquen: baralles, destrossa de mobiliari públic i vehicles particulars, consum de drogues i alcohol als carrers, o fins i tot, pràctiques sexuals en els portals dels edificis.

Fins ara, aquesta mesura només afectava la discoteca Arena i la Sala Vega, però amb aquesta nova decisió s'hi afegiran sis establiments més que hauran de tancar dues hores abans i durant nou mesos: la discoteca Essència, la Sant Jordi, la Live Cotton, la Núue, la Cyan i la D&G. Els horaris són diferents depenent de factors com el dia de la setmana o el mes d'obertura dels locals, però la reducció s'aplicaria a les vuit discoteques per igual.



Altres mesures

Precisament ahir va acabar el termini per presentar al·legacions. A més, una de les altres mesures que assegura l'entitat que portarà a terme si la mesura tira endavant és portar el cas al Ministeri Fiscal en considerar que algunes declaracions del batlle «podrien ser constitutives de presumpte delicte de prevaricació administrativa» quan va definir els propietaris de l'Arena de «personatges» en el ple municipal del 29 de novembre del 2018.