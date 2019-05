Dos ferits en un xoc entre un camió i un cotxe a l'Eix

Un accident de trànsit entre un camió i un turisme va deixar ahir dos ferits i va provocar el tall d'un carril de l'Eix Transversal al seu pas per Brunyola durant hores.

El sinistre viari va tenir lloc pels volts d'un quart de dotze del migdia a l'altura del quilòmetre 227 de la C-25, en sentit Vic.

Un vehicle pesant va xocar contra la tanca de la carretera i, de retruc, va impactar per encalç amb un cotxe que estava aturat al voral.

A causa dels fets, una dona que viatjava en el turisme va resultar ferida i també una altra persona que anava al vehicle. Ambdós van resultar ferits lleus i van ser atesos pel SEM, que els va evacuar a un centre hospitalari.



La tanca de la via

Els efectius d'emergències –Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra– es van activar ràpidament i fins i tot l'helicòpter medicalitzat del SEM, que finalment no va haver d'actuar ja que l'accident, malgrat ésser aparatós, no va deixar ferits de gravetat, sinó de caràcter lleu.

A causa de l'accident de trànsit es va haver de tallar a un carril de l'Eix Transversal i aquest hi va romandre tancat al trànsit durant algunes hores, ja que segons va informar el Servei Català de Trànsit, a causa del sinistre es va malemetre la tanca de la via. Una carretera molt utilitzada per vehicles pesants que van de Girona a Lleida.