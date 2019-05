Espinelves es volca a la celebració del primer aniversari del Mercat local

Espinelves celebrarà diumenge un any de la posada en marxa del Mercat local on destaquen mensualment els productes artesanals i de «km 0» . A la festa hi participaran una vintena de parades de productes locals, així com el formatger guanyador del premi Lactium al millor formatge de Catalunya 2019, Oriol Brugués, amb el seu producte estrella, el formatge de llet de cabra El Miner d'Espinelves. D'altra banda, la celebració comptarà amb la presentació de l'Associació d'Oficis Tradicionals Antics (AOTA) on 14 artesans assistiràn a la fira fent una demostració de l'elaboració dels seus productes en directe. A més, durant el dia es realitzaran diverses activitats per a nens i exposicions per a tota la família. A banda de la celebració, el mercat local obre les seves portes el primer diumenge de cada mes a les nou del matí.