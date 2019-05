El regidor més efímer de Blanes jura el càrrec

El nou regidor de Ciutadans (Cs), Roberto Rivas, és el regidor més efímer de la història democràtica del municipi de Blanes. Rivas ha passat a substituir la número dos de la llista de Ciutadans, Margarita Santo, dos dies després del 26-M.

La regidora va renunciar al seu càrrec el passat mes de març, i des de llavors l'Ajuntament de Blanes esperava que arribés la credencial expedida per la Junta Electoral Central que l'acredita com a regidor del consistori blanenc.

La certificació, però, es va rebre la setmana passada on s'acreditava Rivas, número tres de la llista de Cs, a les eleccions de 2015 com a candidat vàlid per ser el substitut. El nou regidor ha jurat el càrrec aquest dimart en un ple extraordinari.



El reconeixement públic

No obstant això, el nou edil que ha pres possessió no formava part de cap de les 10 candidatures que es van presentar per a les recents eleccions celebrades el passat diumenge 26 de maig. Per aquest motiu, Rivas només serà regidor en funcions durant 19 dies, fins que tingui lloc el Ple de Constitució del 15 de juny.De totes formes, en els propers dies el nou regidor rebrà la Font Gòtica –el màxim reconeixement que atorga l'Ajuntament de Blanes–, igual que la resta de regidors i regidores que han format part del consistori durant aquest mandat. D'altra banda, el ple va durar menys de tres minuts, on entre el públic es van veure els futurs regidors i regidores de diverses candidatures.