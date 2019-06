Desarticulen una banda de lladres d'habitatges que havia actuat a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en els robatoris amb força en habitatges, que havia actuat a Lloret de Mar. El grup criminal tenia mobilitat territorial i canviava sovint de vehicle per mirar d'evitar l'acció de la policia. Per poder accedir als domicilis, trencaven portes o finestres amb eines com tornavisos o palanques i s'enduien diners en efectiu, joies i dispositius electrònics.

El 21 de maig els Mossos els van interceptar després de cometre un robatori al poble d'Olivella, al Garraf. Els investigats, quan van advertir la presència policial, es van mirar d'escapolir i van envestir el vehicle dels agents. Malgrat que després de l'impacte van mirar de fugir a peu els Mossos els van poder detenir poc després.

En total hi ha quatre detinguts, es tracta de tres homes i una dona, un dels quals menor, d'edats compreses entre els 17 i els 30 anys i de nacionalitat xilena. Els adults han ingressat a presó i el menor ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la Fiscalia.

La investigació es va iniciar el 7 de maig quan agents de paisà de la comissaria de Sant Adrià del Besòs van identificar els cinc ocupants d'un tot terreny sospitós i a dins hi van trobar eines i més tard es va relacionar amb la banda.