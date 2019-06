Mor un submarinista de 45 anys mentre feia immersió a la Mar Menuda de Tossa

Un submarinista va perdre la vida dijous a la nit a Tossa de Mar. L'home, de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Pere de Ribes, va desaparèixer a la zona de la Mar Menuda i durant la matinada se'l va localitzar sense vida.

Els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'un submarinista a Tossa de Mar pels volts d'un quart de dotze de la matinada de dijous. Segons va explicar el company que anava amb ell, es va submergir per la zona de la platja de la Mar Menuda i per causes que es desconeixen, no va sortir. Aleshores el company va donar l'alerta i els serveis d'emergències va muntar un dispositiu de recerca.

Finalment, una de les barques de Bombers van localitzar el cos sense vida surant a l'aigua quan faltaven pocs minuts per dos quarts de dues de la matinada, a uns 500 metres de la costa, quan feia dues hores de la desaparició.



Amb molta experiència

El submarinista de 45 anys i nacionalitat espanyola que va morir a Tossa era un veí de Sant Pere de Ribes, al Garraf. Havia anat a fer immersió a Tossa de Mar amb un company. Es tractava d'un practicant d'aquest esport marítim molt experimentat.

Segons fonts properes al cas, tenia més de 20 anys d'experiència i, per tant, es coneixia perfectament totes les tècniques d'immersió. En aquesta ocasió havien elegit Tossa per fer-hi immersió, un lloc que feia temps que no freqüentaven però que coneixien.

En el dispositiu es van activar efectius subaquàtics dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de Bombers de Barcelona, de la Guàrdia Civil, l'helicòpter i l'embarcació Sirius de Salvament Marítim i Policia Local. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i de les tasques judicials. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort però s'apunta que és accidental.