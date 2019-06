Blanes celebra la cloenda del Projecte Rossinyol amb els participants

Blanes ha posat un any més punt final a una nova edició del Projecte Rossinyol, una experiència educativa i d'integració en la comunitat que s'ha fet per desè any consecutiu en aquest municipi. La cloenda de divendres va tenir un marcat caire lúdic en una festa en lloc d'un acte formal i oficial a la Biblioteca de l'Escola Napoleó Soliva de La Plantera, un dels quatre centres educatius que ha participat en el programa. Aquest any 2019 ha comptat amb la participació de 14 parelles, un total de 28 alumnes on pràcticament tots són residents a Blanes per la Universitat de Girona, excepte tres, amb edats de 18 a 47 anys.