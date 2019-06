Abans dels pactes

Els resultats de les municipals a la Selva Marítima ofereixen lectures ben diferents. A Tossa, l'agrupació de la Sra. Saladich (TU) ha guanyat, encara que ha perdut la majoria absoluta dels darrers quatre anys. Caldrà, doncs, un pacte per assolir l'alcaldia. Un pacte que, a dos, només és possible amb els independents del F.I.C., que han tornat amb força i podran exercir d'àrbitres en l'habitual «rivalitat» entre TU i JxCat de la Sra. Colom. De fet, és molt probable que el bon resultat del F.I.C. l'hagin propiciat els nombrosos tossencs que desitgen una alternativa diferent a les dues «de sempre». Ells tenen ara la clau. Fins i tot en un pacte de tres.

A Lloret, el panorama s'ha simplificat. Al plenari només hi haurà sis grups enfront dels vuit de l'anterior legislatura. Els lloretencs han ratificat la feina de l'equip de Jaume Dulsat, que ha augmentat el nombre de vots i regidors (7), i que, donat que els seus socis de govern del PSC han millorat també resultats (5), podria reeditar el pacte actual sense problemes. Hi ha altres possibilitats de sumar onze. Ara mateix, tot i que legítimes, semblarien poc probables i respectuoses amb els resultats de les urnes. Es podria dir que els lloretencs han optat per l'estabilitat i la continuïtat? Segurament, sí, però també que han aprovat la gestió realitzada.

A Blanes, el panorama també s'ha simplificat. Però no la governabilitat. A menys que, ni que sigui per una vegada, s'assoleixi un pacte ampli que respongui a les necessitats de la vila, abans que a les directrius dictades des de les centrals dels partits. No fa falta ser massa perspicaç per veure que els resultats blanencs són, gairebé, clavats als de Barcelona! Aquí, ERC, PSC i comuns, amb percentatges similars als de la capital, han obtingut cinc regidors cadascun. Donat que JxCat i Cs n'han obtingut tres, per assolir els onze que et donen l'alcaldia, caldrà, com a mínim, pactar a tres bandes. Els tres guanyadors sumarien amb quinze regidors. ERC, comuns i JxCat sumarien també amb tretze. I PSC, comuns i Cs. I ERC, PSC i JxCat. Vaja, quin reguitzell de possibilitats! Davant de tantes opcions em faig algunes preguntes. S'imposarà per una vegada l'interès del municipi i només la voluntat de servir els ciutadans? Es farà seguidisme de consignes supramunicipals? Viurem una còpia a petita escala del que s'acabi pactant a Barcelona? O tindrem, d'una punyetera vegada, la possibilitat d'assajar un govern fort, cohesionat, imaginatiu i treballador que doni l'impuls i la sacsejada (dos tòpics de campanya) de què fa tants anys estem mancats els blanencs?

Pactar, als municipis, hauria de ser ben senzill: buscar el mínim comú denominador dels programes dels partits pactants i repartir regidories en funció de l'experiència, el coneixement i les habilitats dels elegits, abans que amb criteris de quotes de poder. A veure si aquesta vegada tenim sort.