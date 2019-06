La Policia Local de Blanes investiga els actes vandàlics de la matinada de diumenge

La Policia Local de Blanes està investigant els dos cotxes i la motocicleta cremada i diversos danys en setze vehicles a la zona d'oci nocturn del barri dels Pins i la Plantera la matinada d'aquest diumenge. Els agents apunten que es tractaria de veïns del municipi i algun d'ells viu en una segona residència. En paral·lel, aquest cap de setmana s'ha tancat el període d'al·legacions al decret de tancament dels locals d'oci nocturn, que avança dues hores el límit permès per tenir obert durant els mesos d'hivern. Quatre dels vuit locals han presentat arguments en contra de la restricció. Ara el govern municipal estudiarà si els accepta o no.

La matinada d'aquest diumenge el municipi de Blanes (Selva) ha estat l'escenari de dos actes vandàlics. D'una banda, han cremat una motocicleta que ha acabat calcinant dos cotxes més al carrer Astúries, entre el barri dels Pins i la Plantera. Per altra banda, fins a setze vehicles estacionats a l'avinguda de Vila de Madrid han patit danys com ara retrovisors trencats. La Policia Local de Blanes ha avançat que ja està investigant els fets.

Segons han informat els agents, es tractaria de dos fets aïllats i creuen haver identificat els autors dels fets. La Policia Local ha detallat que es tractaria de veïns de Blanes i alguns d'ells tindrien una segona residència al municipi. De tota manera, quan hagin tancat totes les investigacions entregaran les diligències al Jutjat d'Instrucció de Blanes. Mentrestant, ja han atès bona part de les denúncies dels propietaris dels vehicles afectats en els dos incidents.

Finalitza el termini d'al·legacions pel tancament de les discoteques

Aquest cap de setmana també ha acabat el període per presentar al·legacions al decret del tancament de locals d'oci nocturn al barri dels Pins. Es tracta d'un decret que avançaria dues hores el tancament de les discoteques alguns dies durant nou mesos. Quatre de les vuit discoteques que hi ha han presentat al·legacions. Els quatre negocis ho han fet de la mà del mateix advocat, que representa una única empresa que gestiona els quatre establiments.

Ara, els tècnics municipals hauran d'estudiar si les propostes dels quatre locals que han presentat al·legacions són factibles o no i decidir si les accepten. Posteriorment, l'Ajuntament de Blanes ja podrà aplicar el decret de tancament a tota la zona d'oci nocturn.

Aquesta normativa estableix que durant l'any, l'hora de tancament dels locals serà a les tres de la matinada els dies d'entre setmana i a les quatre la nit dels divendres, dissabtes i vigílies de festiu. Per contra, els mesos d'estiu podran fer-ho tres quarts d'hora més tard que durant l'hivern.

Aquest decret global arriba després de detectar que es derivaven els clients entre discoteques. Si bé a l'octubre es va avançar l'horari de tancament de la discoteca Arena per evitar aldarulls, la policia va veure que molts dels clients anaven a la Sala Vega. Fins llavors, aquest local només obria els mesos d'estiu però com que era del mateix propietari, va optar per obrir durant l'hivern i així donar continuïtat a tots els assistents de la discoteca Arena.

Davant d'això, l'Ajuntament va emetre un nou decret que obligava al tancament d'aquest local. Tot i així, aquesta empresa derivava els clients a una tercera discoteca que també gestionava. Per aquest motiu, el govern local va optar per fer una normativa genèrica traçant tota una zona d'oci nocturn.