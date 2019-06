Territori assegura que ha parlat amb tots els ajuntaments implicats en les obres de la C-32

El Departament de Territori i Sostenibilitat desmenteix cap irregularitat en les obres que s'estan portant a terme prèvies a l'ampliació de la C-32 a Lloret de Mar (Selva). Després que la setmana passada Lloret En Comú es queixés que no hi havia cap comunicació de l'inici d'obres, fonts de Territori ho han desmentit. De fet, ha assegurat que han parlat amb els tres ajuntaments afectats per les obres (Blanes, Lloret de Mar i Tordera) i hi ha una comunicació oficial dels treballs. A més, el Departament també ha afirmat que els consistoris tenen els projectes, els informes pertinents i tots els escrits necessaris per tirar endavant les obres de servei que s'estan portant a terme aquests mesos. També han detallat que els tècnics de Territori i els dels ajuntaments estan en contacte de forma periòdica per posar-se al dia de l'evolució de les obres.