El responsable del PP a Lloret estripa el carnet

El responsable del Partit Popular a Lloret de Mar i número dos a les municipals, José Sepúlveda, ha deixat la militància del partit després que durant tres anys i mig s'hagi sentit "sol", tal com ha avançat Nova Ràdio Lloret. L'exmilitant ha confirmat la seva baixa a l'ACN i ha afirmat que durant la campanya de les municipals no han tingut pressupost i tan sols van rebre "100 pòsters de cartró" una setmana abans de les eleccions.

Davant de tot això, Sepúlveda ha decidit enviar un correu electrònic a la direcció del PP amb la seva renúncia. L'expopular ha afirmat que el partit "està mort a Lloret" perquè els alts càrrecs de la formació no han volgut renovar les estructures. De fet, José Sepúlveda ha detallat que no hi ha "ni secretari local, ni president comarcal".

El detonant ha estat la campanya electoral de les eleccions municipals. Sepúlveda ha explicat que havien elaborat "un pla d'acció amb un cost molt reduït" de cara al 26-M. Tot i així, "ningú" va respondre la proposta que havia enviat a "Girona, Catalunya i Madrid".

Davant d'això, el també número dos de la llista a Lloret va decidir comprar unes fustes per aguantar els cartells en els fanals on havien de penjar la publicitat electoral que va haver de pagar ell mateix i que el partit no li ha tornat. "Quan venia un núvol, ja tremolava per si plovia", ha reblat Sepúlveda. De fet, va ploure i el ja exmilitant ha explicat que els cartells "es van desfer" després de les pluges d'aquella setmana.

Per contra, José Sepúlveda ha mostrat el seu malestar pels recursos que el partit va destinar a ciutats com Girona i Figueres, on "tenien lones, marquesines i tot tipus de publicitat".

De tota manera, l'expopular ha explicat que durant tres anys i mig, tots els diners que s'ha gastat el partit al municipi els ha hagut de posar ell i tampoc li han retornat res. "He pagat sopars, viatges a Girona i Barcelona de la meva butxaca", ha reblat José Sepúlveda.



Tres anys i mig sense junta local

Però més enllà de la falta de recursos, Sepúlveda ha lamentat la falta de suport dels alts càrrecs. De fet, el que era responsable del PP ha afirmat que va demanar "una junta local" a Enric Millo quan aquest li va demanar que portes les regnes del partit. Però aquesta junta local no va arribar mai.

Per això, amb la seva sortida, Sepúlveda creu que el partit "està mort a Lloret" perquè no hi ha "ni secretari local, ni president comarcal". A més, Sepúlveda també va demanar la renovació de la direcció a la província de Girona, però ha anunciat que Xavier García Albiol va paralitzar tot el procés, "en contra de totes les normatives".



L'únic interventor de Casado

José Sepúlveda ha estat l'únic interventor de la província de Girona de l'actual president del PP, Pablo Casado. De fet, bona part de la direcció del partit a Girona va defensar Soraya Sáenz de Santamaría en el congrés del partit, excepte ell que es va posicionar a favor de l'actual dirigent.

El correu electrònic de renúncia el va enviar divendres. Des d'aquell dia, José Sepúlveda no ha rebut cap suport de cap membre de la direcció del partit. Només abans d'enviar la carta, el coordinador gironí, Jaume Veray, li va desitjat molta sort. Qui de moment sí que li ha mostrat suport són diversos caps de llista a les municipals, així com també l'alcalde de Lloret en funcions, Jaume Dulsat.

De cara a un futur, l'expopular no renuncia tornar a la política, però abans ha avançat que vol estar uns anys desconnectat per descansar.