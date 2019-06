ERC i En Comú negocien un pacte apartant temes «nacionals» a Blanes

La força més votada a les darreres eleccions municipals a Blanes, ERC, i la tercera, Blanes En Comú Podem (BECP), negocien un esborrany de pacte de govern que pretén establir límits en les qüestions polítiques a tractar pels membres de l'equip de govern local. El document en brut no ha estat encara ratificat per les seccions locals ni signat pels responsables de les dues formacions però és un punt de sortida per arribar a un acord per formar un govern «fort, progressista i d'esquerres».

Les dues formacions, que negocien, han empatat en nombre de regidors conjuntament amb el PSC, la segona força més votada al municipi. El triple empat històric a 5 regidors i amb les negociacions obertes deixa nombroses opcions sobre la taula per acabar formant govern. La resta de formacions han obtingut un segon empat a 3 regidors, Junts per Catalunya (JxCat) i Ciutadans (Cs). Així, la majoria absoluta es trobaria als 11 regidors.

El candidat de la llista més votada, Àngel Canosa (ERC), té clar que li agradaria aconseguir un govern el més ampli possible que porti estabilitat a la vila. «Sempre hem dit que el camí passa per treballar conjuntament», indica el republicà, que ha celebrat reunions amb els representants de la majoria de formacions. De la seva banda, el cap de llista dels BECP, Jordi Urgell, assegura que tenen bona relació amb els republicans però que la seva prioritat seria treballar a favor d'un govern progressista a tres bandes amb ERC i PSC.

Pel que fa a les negociacions del esborrany del pacte entre ERC i BECP estableix punts com el número u, que «les dues formacions es comprometen a no portar a plenari, com a equip de govern, cap mena de propostes que tinguin a veure amb símbols, conflictes i/o identitats nacionals». Un altre dels punts, el número cinc, estableix que «els membres de l'equip de govern» no faran «declaracions o accions públiques en la seva qualitat de regidor que contravinguin el pactat en aquest acord o comprometin la neutralitat política». Altres peticions són la d'apartar els «temes nacionals», de «caràcter supramunicipal» i «identitari».

Segons l'acord, l'incompliment dels punts podria trencar l'eventual pacte entre les formacions. De totes maneres, els mateixos punts encara no serien definitius i podrien rebre modificacions. Els límits, expliquen, no s'aplicarien a l'activitat de la formació, sinó a l'equip de govern. L'objectiu de BECP «no és limitar en cap cas la llibertat d'expressió», assegura Urgell, i la voluntat d'ERC és «reflectir el que, entenem, ha votat majoritàriament la ciutadania, un govern d'esquerres i progressista».