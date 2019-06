El responsable del PP a Lloret de Mar deixa la militància pel tracte del partit

El responsable del Partit Popular a Lloret de Mar i número dos a les municipals, José Sepúlveda, ha deixat la militància del partit després que durant tres anys i mig s'hagi sentit «sol», tal com ha avançat Nova Ràdio Lloret. L'exmilitant ha confirmat la seva baixa i ha afirmat que durant la campanya de les municipals no van tenir pressupost i tan sols van rebre «100 pòsters de cartró» una setmana abans de les eleccions.

Davant de tot això, Sepúlveda ha decidit enviar un correu electrònic a la direcció del PP amb la seva renúncia. L'expopular ha afirmat que el partit «està mort a Lloret» perquè els alts càrrecs de la formació no han volgut renovar les estructures. De fet, José Sepúlveda ha detallat que no hi ha «ni secretari local ni president comarcal». Segons Sepúlverda, totes les mancances fan que el partit «estigui trencat a Girona».