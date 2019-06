Demanen 14 anys a un acusat de violar una menor a Brunyola

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 14 anys de presó per agredir sexualment de forma continuada una menor de 12 anys a Brunyola. Fiscalia i acusació particular sostenen que el primer episodi va tenir lloc el març del 2015 quan el processat, que era amic dels germans de la víctima, va obligar la menor a fer-li una fel·lació.

Segons les acusacions, això va passar en «incomptables ocasions» fins al gener del 2016 i fins i tot, un dels cops, la va violar. El processat nega les acusacions. Al judici ha assegurat que «mai» es va quedar sol amb la menor i atribueix la denúncia a una venjança de la nena per gelosia perquè va començar a sortir amb una amiga d'ella. La seva defensa demana l'absolució. Segons les acusacions, el processat era amic dels germans de la menor. Per això, el 2015 va començar a ajudar la família de la víctima fent feines en una explotació agrària.

A més, assenyalen que quan acabava la jornada laboral, solia passar hores al domicili familiar, on vivia la víctima. «Es va introduir al domicili guanyant-se la confiança de tota la família i aconseguint que la seva presència a la casa no semblés estranya», apunta l'acusació particular.

Fiscalia i acusació particular concreten que la primera agressió sexual va tenir lloc el 18 de març del 2015. Segons ha declarat la menor al judici, anava amb cotxe amb el processat quan es va desviar de l'itinerari.

Aleshores, va aturar el vehicle i va obligar la denunciant a fer-li una fel·lació. La menor assegura que pot concretar perfectament la data de la primera agressió perquè era l'aniversari del processat i li va dir que li fes «un regal».