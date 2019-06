Detingut l'autor de la crema de vehicles a Blanes

La Policia Local de Blanes ha detingut el presumpte autor de la crema de dos vehicles i una moto i ha denunciat el sospitós dels actes vandàlics a diversos cotxes la matinada de diumenge. El presumpte autor dels incendis, un veí de Blanes de 40 anys, ja ha passat a disposició judicial.

Pel què fa al sospitós de destrossar setze vehicles, la policia l'ha identificat. Es tracta d'un jove de 21 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a qui la Policia Local d'aquest municipi ja ha notificat els càrrecs que se li imputen. Els fets van passar de matinada a la zona d'oci nocturn del barri dels Pins i la Plantera. Les investigacions van començar el mateix diumenge i gràcies a les aportacions de diversos testimonis han pogut descobrir-ne els autors.

La matinada de diumenge la zona d'oci nocturn de Blanes va ser l'escenari de diversos actes vandàlics. D'una banda, van cremar una motocicleta que va acabar calcinant dos cotxes més al carrer Astúries, entre el barri dels Pins i la Plantera. Per altra banda, fins a setze vehicles estacionats a l'avinguda de Vila de Madrid van patir danys com ara retrovisors trencats.



Un informe per resoldre les al·legacions

D'altra banda i coincidint amb la finalització del període d'al·legacions contra el decret de tancament horari de locals d'oci nocturn al barri dels Pins. Es tracta d'un decret que avançaria dues hores el tancament de les discoteques alguns dies durant nou mesos. En total, sis dels vuit establiments afectats hi han presentat al·legacions.

Arran del tancament del període, l'alcalde, Mario Ros, ha mantingut una reunió per tractar-ho. Hi han participat caps i comandaments de la Policia Local, que s'han encarregat de la investigació dels fets, així com amb l'inspector en cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra a la Selva Litoral. També han participat els Serveis Jurídics de l'Ajuntament.

Amb motiu d'aquesta trobada, s'ha demanat un informe conjunt als dos comandaments policials respecte les al·legacions presentades. Un cop realitzat aquest informe, l'Ajuntament emetrà farà un informe jurídic.