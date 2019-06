Un home amenaça a punta de ganivet tres passatgers d'un tren a Maçanet i el detenen a Blanes

Aquest migdia un home ha causat una situació d'alerta entre els passatgers que hi havia a dins d'un tren de la línia de la costa que es trobava a l'estació de Maçanet – Massanes. Anava equipat amb un ganivet de cuina i ha amenaçat diverses persones que hi havia al tren. Finalment, ha acabat detingut a l'estació de Blanes.

Tot ha començat pels volts de la una del migdia, quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís que en un tren que es trobava a l'estació de Maçanet hi havia diversa gent que n'havia sortit molt esverada perquè hi havia un home que anava amb un ganivet de cuina amenaçant. El vigilant de seguretat de l'estació és qui ha avisat de la situació a la policia i el tren un cop fora de Maçanet, s'ha aturat a la següent estació, la de Blanes. Un cop allà, els Mossos d'Esquadra ja els esperaven i ràpidament han anat a buscar l'home que propinava les amenaces. Han entrat a dins del combois i segons han explicat a la policia els testimonis, l'individu havia increpat i amenaçat tres joves que hi havia a l'interior del tren. L'han localitzat i l'han detingut. Es tracta d'un home de 36 anys i nacionalitat espanyola. Ha acabat acusat de ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces. Els joves que han estat increpats per l'home, no han presentat denúncia a la policia pels fets.