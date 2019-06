Reallotgen una família pel mal estat de l'habitatge que tenien de lloguer a Anglès

L'Ajuntament d'Anglès ha reallotjat temporalment una família per l'estat de l'habitatge on residia. La família tenia una residència de lloguer al carrer Fàbriques número 16, de titularitat privada, i a causa del mal estat de l'habitatge va ser reallotjada dissabte a un pis social de l'Ajuntament.

Els fets, explica el consistori, van tenir lloc dissabte al matí, quan el cap de la Policia Local va informar a l'Ajuntament que els veïns els havien avisat que una biga de fusta sobre la qual s'assenta el terra del primer pis s'havia trencat i s'havia ensorrat un tros de guix i rajola. Els fets, anuncien, es podrien haver produït per unes possibles humitats al pis superior i, a banda dels danys materials, no s'han de lamentar danys personals.

Així, i per evitar danys, el consistori va adoptar la mesura del reallotjament temporal per urgència de la família a un dels dos pisos socials dels quals disposa el municipi. A més, el precinte dels dos habitatges afectats com a mesura de protecció. Per altra banda, l'Ajuntament ha iniciat un procediment d'«ordre d'execució» dirigit a obligar el propietari -una entitat bancària- a arreglar el pis superior, en cas contrari, ho faria el consistori de manera subsidiària.