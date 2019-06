Detenen un home per l'incendi de dos cotxes i dues motos als Pins i la Plantera

La Policia Local de Blanes ha detingut el presumpte autor dels incendis d'aquest cap de setmana passat al barris dels Pins i la Plantera i que van causar alarma a la població. Es tracta d'un veí de la localitat de 40 anys i que compta amb antecedents policials. Els agents locals van començar una investigació després dels fets i gràcies a les indagacions van arrestar dimarts aquest home, que ahir va passar a disposició judicial.

Aquest home hauria incendiat una motocicleta que estava estacionada al carrer, molt a prop dels dos turismes que van acabar totalment destrossats per les flames. Aquests vehicles es trobaven situats al carrer Astúries i van generar moltes flames i van sorprendre diversos veïns que es trobaven dormint a casa ja que els fets van tenir lloc poc després de la cinc de matinada de dissabte a diumenge. En l'extinció van participar dues patrulles de la Policia Local de Blanes i dues dotacions dels Bombers, que van aconseguir evitar que el foc anés a més i no afectés la resta de vehicles.

Es va arrestar un home aquest dimarts, que és conegut per la policia, ja que compta amb diversos antecedents com ara per delictes relacionats amb la violència masclista, lesions, alcoholèmies, entre altres.

Per altra banda, durant aquest cap de setmana en aquesta zona de Blanes també hi va haver diversos actes vandàlics. La Policia Local de Blanes també hi està al darrere i és que es van registrar diversos danys en 16 vehicles estacionats a l'avinguda Vila de Madrid. Majoritàriament els desperfectes van ser retrovisors trencats i danys en els eixugaparabrises.



Denúncies dels propietaris

Segons la policia, l'autor dels danys és un jove de 21 anys que resideix a Santa Coloma de Gramenet, i ha estat la Policia Local d'aquest municipi qui s'ha encarregat de notificar-li els càrrecs que se li imputen. Ahir es van lliurar les diligències, i s'espera que els dos casos segueixin el corresponent curs judicial després de la ràpida actuació policial. Els darrers dies han rebut les corresponents denúncies dels propietaris dels vehicles incendiats i amb danys.



Les conseqüències

A causa d'aquests fets, l'Ajuntament va obligar a tancar abans una de les discoteques de la zona d'oci nocturn. Ara, l'Ajuntament treballa amb una nova proposta que compta amb al·legacions de les parts i que consisteix en si acaba prosperant en una reducció d'horari de tancament de dues hores durant un període de nou mesos, de manera els establiments d'oci nocturn que hauran de finalitzar l'activitat, en funció dels dies, dues hores abans de l'habitual. Per la seva banda, en períodes de vacances i determinats festius, l'horari de tancament genèric serà a tres quarts de de 4 de la matinada, mentre que les matinades de divendres, dissabtes i vigílies de festius serà a ¾ de 5 de la matinada. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ja havia emès decrets de tancament horari a la discoteca Arena i a la sala Vega.