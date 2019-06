Tossa duplica el reciclatge en menys de dos mesos

El municipi de Tossa ha duplicat en menys de dos mesos les xifres de reciclatge a la població. Segons les dades municipals, la població recicla ara al voltant del 40%, després que es renovessin, el mes d'abril, els serveis de recollida de residus i neteja en el marc de la delegació integral dels serveis cap al Consell Comarcal de la Selva.

La mesura va significar la posada en funcionament d'un nou pla de gestió que incloïa diversos canvis substancials: la renovació dels serveis del carrer, consistent en la substitució dels antics contenidors per nous models més moderns i propers a la població; l'ampliació de l'anterior servei de recollida comercial, que ara arriba a tots els comerços i a totes les fraccions; i una intensa campanya informativa a la població i al comerç.

Així, en només dos mesos, s'han distribuït un total de 490 contenidors del nou model de càrrega lateral per tot el municipi i s'han instal·lat 160 contenidors de menors dimensions per donar servei al nucli antic i a altres zones on no poden accedir els camions de càrrega lateral. També s'han lliurat un total de 770 contenidors als comerços adherits al servei de recollida porta a porta d'orgànica, envasos, paper, vidre i resta.

D'altra banda, un total de 4 càmpings disposen de servei de contenidors municipals de gran capacitat dins els seus recintes, i paral·lelament s'han distribuït 50 papereres de paper i envasos pels edificis públics.

A més, en el marc de la campanya Tossa RECICLA, ens renovem per al futur, un total de 1.700 veïns han respost a la crida i han acudit als punts informatius per rebre el seu joc de reciclatge, compost per un cubell acudit per a la recollida d'orgànica, bosses compostables, fulletons i imants. La campanya finalitzarà aquest mes de juny amb una nova bustiada a totes les llars del nucli antic que informarà de la ubicació definitiva dels contenidors d'aquest sector. El nucli antic disposa d'un servei propi format per contenidors i vehicles de dimensions més reduïdes.

Segons el consistori, els efectes de les millores han repercutit de forma immediata en les dades de reciclatge municipals. Així, expliquen, si bé el mes de març d'aquest any Tossa va recollir selectivament un 18% dels principals residus generats (orgànica, envasos, paper, vidre i resta), ja en el mes d'abril va arribar gairebé al 40%.

Malgrat que la resposta de la població ha estat molt positiva, el principal gruix de l'increment del reciclatge prové dels residus comercials, que s'han incorporat gairebé en la seva totalitat. Tant és així que la seva participació des de les primeres setmanes de servei va sobrepassar les previsions i l'Ajuntament va convocar amb rapidesa una reunió entre els representants de l'empresa i els comerços per tal de reconduir-ne alguns aspectes.