Els empresaris d'oci reclamen un alcalde de nit per a Lloret i Blanes

La gestió dels problemes que sorgeixen a les ciutats turístiques amb oferta d'oci nocturn pot arribar a convertir-se en un ganivet de doble fulla. D'una banda, hi ha qui defensa que el control de les possibles problemàtiques ha d'aconseguir-se mitjançant mesures restrictives en benefici dels veïns i en detriment d'aquest mercat. Altres, consideren que aplicar polítiques permissives pot acabar beneficiant la ciutat en el seu conjunt.

Sovint, les mesures que acaben aprovant les ciutats són una barreja de les dues metodologies, el que si és cert, però, és que no sol haver-hi una figura encarregada de gestionar-les. Això és el que ha aconseguit a diferents ciutats que s'enfrontaven a aquesta problemàtica. Després d'Amsterdam el 2012, que va ser la primera ciutat a crear la figura d'alcalde de nit, altres ciutats del planeta s'han anat afegint a l'experiència fins a arribar a les 45 ciutats, avui. Entre elles s'hi sumen Tòquio, Londres, París o Nova York. A l'estat espanyol aquesta proposta encara no ha cristal·litzat a la pràctica, però recentment hem sentit com algunes veus a casa nostra l'han reivindicat. De fet, el candidat d'ERC, Ernest Maragall, va anunciar durant la campanya que impulsaria la creació d'aquesta figura a l'Ajuntament de la capital catalana. Segons el republicà, la responsabilitat la tindria algun dels regidors de l'equip de govern o una altra persona designada pel govern municipal de Barcelona i tindria autoritat per coordinar els serveis nocturns de la ciutat, com la convivència, la seguretat, la neteja i els serveis socials i relacionar-s'hi.

Si bé és veritat que la majoria de ciutats que han incorporat aquesta figura són ciutats de gran mida, no es pot negar que l'experiència s'ha provat en ciutats mitjanes i petites, explica l'exalcalde de nit d'Amsterdam i primer alcalde de nit del món al Diari de Girona, Mirik Milan. En aquest sentit, el nombre d'habitans no sembla la principal frontera. De fet, Holanda disposa actualment de 15 alcaldes de nit repartits al territori en ciutats de diferents dimensions.

Així, més enllà de Barcelona hi ha qui recentment ha portat la proposta a la costa catalana. Concretament a Blanes i Lloret de Mar, dues ciutats de costa, turístiques i amb una oferta d'oci important. En aquest sentit s'ha pronunciat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm) que demanen publicament a les ciutats de Blanes i Lloret de Mar la «implementació d'aquesta figura que tan bé està funcionant a altres ciutats del món amb una oferta d'oci nocturn important i que serveix per reduir els conflictes durant la franja horària nocturna de manera molt important».

El president de Fecasarm, Joaquim Boadas, apunta que «seria una bona mesura perquè s'ha demostrat la incapacitat dels polítics per resoldre aquest tema». La federació, que és membre de l'Associació Internacional d'Oci Nocturn, té nombroses empreses com a sòcies a les localitats de la Selva i recentment s'ha presentat com a acusació popular en el cas de tres vehicles cremats a Blanes durant la nit. A més, ha denunciat les mesures que ha proposat l'Ajuntament de Blanes de reduir els horaris d'obertura i tancament de discoteques per evitar problemes d'ordre públic a la nit.