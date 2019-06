La Fira de la Gamba de Palamós ven 20.000 tiquets i es consolida

Palamós va viure ahir una nova edició de la Fira de la Gamba i el moll pesquer es va ompliar de visitants. Aquest esdeveniment va tornar a superar els 20.000 tiquets venuts i consolida la fira com una de les mostres gastronòmiques més importants de les comarques gironines. La fira va comptar amb la participació d'empreses certificades amb la Marca de Garantia, dels elaboradors de productes que tenen com a ingredient principal la Gamba de Palamós i amb distribuïdors i peixaters especialitzats en la seva comercialització. També es van servir degustacions elaborades amb gamba dels establiment participants, es van fer visites guiades a les barques de pesca del port de Palamós i naturalment es va poder tastar el producte estrella de la jornada: la Gamba de Palamós, cuinada pels mateixos pescadors de la Confraria de la vila. A banda també hi havia una zona d'exposició i tast de productes necessaris per a l'elaboració de receptes amb gamba. La fira també va comptar amb demostracions de cuina en directe a càrrec de Quim Caselllas, del restaurant Casamar de Llafranc i Estrella Michelin des del 2011, i dels cuiners de l'Espai Peix, entre d'altres.