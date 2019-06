Més de 200 persones protesten a Lloret en contra de la construcció de la C-32

Més de 200 persones han protestat davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) en contra de la construcció de la C-32. Els concentrats han anat primer a la zona per on està previst que passi l'autopista i on ja hi ha bona part dels arbres talats, i després s'han desplaçat davant del consistori on han exhibit pancartes en contra del projecte que consideren que "es carrega" els boscos i paratges de Blanes i Lloret.

El portaveu de l'Associació Aturem la C-32, Joan Mora, ha lamentat que la Generalitat "tingui tanta pressa" en tirar endavant la segona part del projecte abans que es resolgui el recurs que van presentar els ecologistes. "Volen tenir feta l'obra abans que s'acabi el conveni amb la concessionària de l'autopista", ha assenyalat Mora.

Per la seva banda, l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, diu que la justícia "aturarà" les obres i demana al Govern que "reaccioni".

A quarts de deu del matí prop d'una cinquantena de persones s'han desplaçat a dos punts per on està previst que passi la C-32 a Lloret de Mar. L'objectiu ha estat mostrar "la destrossa" que han fet les màquines i la tala d'arbres que s'ha dut a terme, i que corresponen a la segona fase de les obres de construcció de l'autopista. La primera està aturada als jutjats, i sobre aquesta segona hi ha un recurs presentat per part de les entitats ecologistes, per tal de parar els treballs.

Des de la Plataforma SOS Costa Brava lamenten i denuncien "la pressa" que té la Generalitat per tirar endavant aquestes obres. Asseguren que només respon a la voluntat que l'administració té de complir els terminis amb l'empresa concessionària. Per això, actuen per tal d'alentir al màxim els treballs.

A la visita, els activistes han explicat que juguen al gat i la rata amb l'empresa encarregada de la tala per tal d'evitar que segueixin amb normalitat l'obra. "Ens posem al costat de l'arbre perquè l'operari no el talli. Després avisen els Mossos que ens identifiquen i custodien la feina", comenta un dels activistes.

Un cop feta la visita la protesta s'ha traslladat davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, on s'hi han concentrat més de 200 persones. Tot plegat, amb un gran taüt negre amb el lema 'Aturem la C-32' a més de nombroses pancartes que duien els activistes. Durant l'acte s'han fet proclames en favor de la conservació de l'espai i en contra del conseller de Territori, Damià Calvet, i de l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat.



Sis minuts i mig



El principal argument que esgrimeixen les entitats ecologistes és que, consideren, es tracta d'una obra "innecessària". En concret, asseguren que reduirà en sis minuts i mig el temps per poder arribar a Lloret de Mar en cotxe des de Barcelona. "Tenint en compte que avui hem tardat tres quarts d'hora en aparcar, el problema no se soluciona", explica el portaveu d'Aturem la C-32, Joan Mora.

A més, els activistes recorden que l'obra comporta perdre 60.000 arbres dels boscos de Lloret i Blanes, i una "degradació molt important" del territori. A més, destaquen que "no s'han tingut en compte" les alternatives que s'han proposat i que evitarien haver de lamentar un dany mediambiental tan important.

També assenyalen que la tala que correspon a la segona fase de l'obra s'ha començat a fer en època de nidificació de les aus de la zona, contravenint els informes mediambientals que recomanaven no fer-ho fins que hagués passat l'època.

Amb tot, des de les entitats es mostren "convençuts" que la Justícia els acabarà donant la raó, però temen que l'obra ja estigui acabada quan arribi una resolució ferma per part dels tribunals. "Estem convençuts que la segona fase també s'aturarà i que el judici que hi ha pendent el guanyarem", ha reblat l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.



Emergència mediambiental



Finalment, també s'ha fet referència a que la Generalitat és "dels pocs governs del món" que han declarat l'emergència climàtica. En aquest sentit, la portaveu de SOS Costa Brava, Marta Ball-llossera considera que "és una vergonya i un fet molt hipòcrita" que la carretera tiri endavant.