«Tancar un bar aviat no soluciona el problema»

Mirik Milan (Soest, 1981) va ser el primer alcalde de nit del món, i va ocupar aquest càrrec a Amsterdam. Després de la seva experiència, més de 40 ciutats han agafat la proposta. Entre les ciutats que ja tenen aquesta figura n'hi ha com Nova York, Londres, París i Tòquio. De moment, a l'estat espanyol no hi ha cap a experiència semblant, però a les darreres eleccions municipals la formació que encapçala Ernest Maragall, ERC, a Barcelona, va proposar crear aquesta figura a la capital catalana.

Vostè ha estat el primer alcalde de nit del món, quina funció fan?

La posició de l'alcalde nocturn pot ajudar a millorar la qualitat de vida de tots els residents. Un alcalde nocturn hauria de tancar la bretxa entre el municipi, el negoci de l'oci nocturn i els veïns creant un diàleg i treballant a partir d'un enfocament d'interessos multidireccionals. Les ciutats es beneficien de tenir una vida nocturna vibrant des del punt de vista social, cultural i econòmic, crea llocs de treball per a les professions creatives i per a la classe treballadora, construeix cohesió social per a grans i joves i fa que les ciutats siguin atractives.

Com són escollits?

En aquest moment hi ha 45 alcaldes de nit al món. Nova York, París, Londres, etc., però també a ciutats més petites, per exemple als Països Baixos. La Haia, Groningen i Neijmegen. A totes aquestes ciutats el procés electoral és diferent. A les principals ciutats, la posició és escollida per l'alcalde. Als Països Baixos hi ha un sistema de votació amb una combinació de vots dels ciutadans i representants de la indústria.

Molt interessant.

Però el que és important saber és que tots els alcaldes de nit del món tenen un paper d'assessorament. Els alcaldes de nit no tenen el poder que té l'alcalde d'una ciutat. No poden canviar les lleis, tot ho han de demanar a l'alcalde o al consell de la ciutat.

I en què consisteix?

La tasca principal dels alcaldes de nit és la governança nocturna. Fer que els agents de les ciutats funcionin millor junts. Policia, Bombers, salut pública, petites empreses, cultura, desenvolupament econòmic. Només treballant junts podem minimitzar les queixes i activar l'intercanvi social. Tancant els bars abans, no es resolen els problemes relacionats amb la vida nocturna.

Quina és la solució?

Si el que es pretén és canviar el comportament de les persones que surten a la nit s'ha de pensar en llicències d'horaris de manera intel·ligent i llançar programes per potenciar bons comportaments. En cas contrari, les persones només es desplaçaran a un altre local o, en el pitjor dels casos, no tornaran. Les queixes no es reduiran, només es perdran llocs de feina.

Després de la primera experiència a Amsterdam, més de 40 ciutats han creat la posició. Per què?

He assessorat ja més de 50 ciutats de tot el món. De moment, ja hi ha més de 45 ciutats i el nombre creix cada setmana. En aquest moment, cinc ciutats d'Irlanda, inclosa Dublín, estan pensant a crear la posició. I també Glasgow i Viena, per anomenar-ne algunes. El cas és que totes les ciutats s'enfronten als mateixos problemes. La ciutat vol resoldre les queixes de soroll, la brossa, la violència relacionada amb l'alcohol. El negoci vol operar i crear llocs de treball i els joves volen ­diver­­tir-se.

Quines mesures es poden introduir per millorar la vida nocturna a les ciutats?

A Amsterdam vam introduir plans de llicències d'horaris intel·ligents per reduir l'impacte de la vida nocturna. En un dels nostres districtes d'entreteniment vam reduir el 40% la quantitat de queixes. També la violència relacionada amb l'alcohol va disminuir un 20%.

Què va fer vostè al càrrec?

El nostre va ser el primer, un pla pilot de 3 anys on vam treballar conjuntament amb els veïns per millorar l'espai públic de nit en molts aspectes com crear una millor il·luminació evitant orins als carrers. Els propietaris del bar i del club també van haver de pagar per portar a terme aquestes accions, però a canvi van poder ampliar els horaris d'obertura.

Més tard, no es contradiu?

Tancar tots els bars a la mateixa hora, molt aviat, no és la solució. Nosaltres hem ampliat l'horari d'obertura de les 4 a les 6 de la matinada per als bars i de 5 a 8 del matí per a les discoteques. Però cal educar més els joves sobre l'alcohol, pensar que beuran menys tancant les portes abans no és la solució. Llançar projectes de comportament nocturn amb responsabilitat compartida té més impacte que esperar que la policia sola s'encarregui de resoldre tots els problemes.

Recomanaria a ciutats com Blanes i Lloret de Mar considerar la introducció d'aquesta posició?

Blanes i Lloret de Mar són llocs turístics com Amsterdam. Nosaltres atraiem 17 milions de turistes a l'any i la ciutat només té 850.000 persones. Tots volen anar al centre de la ciutat, fet pel qual és molt concorregut. Però els representants públics, les empreses d'oci nocturn i els veïns han de conversar. A més, la ciutat necessita saber d'on venen les queixes i quin n'és el motiu. Una queixa de soroll és diferent que una queixa per orins als carrers o comportaments incívics.

Què ha vist?

En la meva feina al voltant del món he comprovat que sovint les queixes no es registren de la manera correcta i per tant no es poden atendre com correspon. Les dades són importants per resoldre els problemes i no canviar lleis basades en les emocions dels veïns o polítics. Vull ser molt clar, la qualitat de vida és essencial. Ningú no vol quedar-se dormint al llit des del dijous fins al divendres a causa de l'activitat nocturna, tothom necessita descansar bé a la nit.

Recentment, Blanes ha reduït dues hores els horaris de tancament dels locals per tal de reduir els conflictes al carrer. En una ciutat turística com aquesta i com a expert en la temàtica, creu que serà beneficiós?

La pregunta hauria de ser: «Què volen aconseguir?». En la meva professió no he vist mai aquest enfocament, només si voleu matar l'activitat de la vida nocturna.

Té exemples?

Sydney va perdre 176 sales de música en 5 anys. Això significa milers de llocs de treball. Ara Sydney no és el pol turístic que era. Segons les dades, l'impacte que això va tenir és que la violència i les molèsties relacionades amb l'alcoholisme s'han estès a altres barris. Per a aquestes ciutats estacionals, el turisme és una línia vital i és més fàcil destruir les coses que intentar una millor harmonia.

Què recomanaria als alcaldes d'aquestes i d'altres ciutats amb problemes relacionats amb l'oci per millorar la seva vida nocturna?

Planifiqueu un projecte de ciutat per a la nit construit beneficis i pensant com es paga. La nit és un bon lloc per a col·laboracions publicoprivades. L'administració, els veïns i les empreses d'oci nocturn han de treballar junts per resoldre els problemes i mantenir la nit vibrant.