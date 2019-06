Els veïns de Blanes reclamen més mossos al carrer

La Plataforma Per uns Barris Segurs es va reunir aquest divendres amb els portaveus polítics que formaran el nou Ajuntament de Blanes per trobar solucions als actes incívics i vandàlics al voltant de la zona d'oci nocturn. Aquest col·lectiu aplega veïns dels barris d'Els Pins i La Plantera i entre les opcions que es van posar sobre la taula hi ha tenir més mossos d'esquadra al carrer durant els caps de setmana. Per això una de les propostes que va sortir d'aquesta trobada entre la plataforma i els partits polítics és demanar una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Veïns i grups municipals van lloar, segons assegura l'Ajuntament en un comunicat, la tasca de la Policia Local de Blanes, que «ha afrontat el problema des del minut zero, fent gala de la seva professionalitat durant tots aquests anys». En aquest sentit, es va fer referència a la ràpida actuació que hi ha hagut aquesta setmana amb la identificació i detenció del presumpte autor de l'incendi dels tres vehicles la matinada del passat diumenge molt a prop de la zona d'oci nocturn, així com de la imputació del jove que va causar diverses destrosses.

Amb tot, es va posar sobre la taula que es proposarà a Buch, per exemple, fer controls massius en els trens que viatgen a Blanes la nit del dissabte, en les diferents estacions del recorregut, per evitar que arribin els potencials autors d'aldarulls i actes vandàlics.

D'altra banda, es va tractar l'actual situació en què es troba el tema. L'alcalde en funcions, Mario Ros, va recordar que s'està en procés d'aplicar un decret de reducció horària a tota la zona d'oci nocturn que afectaria vuit locals, sis dels quals han presentat al·legacions en contra, i en breu es resoldrà, va assegurar.

Abans de tancar la reunió, els membres de la plataforma van explicar que continuaran recollint signatures, avui a la plaça d'Els Pins, i també es començaran a distribuir 100 pancartes reclamant solucions.