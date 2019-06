Partits i entitats inauguren la nova plaça 1 d'Octubre d'Arbúcies

Arbúcies va inaugurar aquest cap de setmana la plaça 1 d'Octubre en un acte conjunt amb partits i entitats del municipi. Així, l'acte va comptar amb els representants dels grups municipals d'Entesa, PdCAT i ERC, regidors del Ple dels Infants, membres de l'Associació de Bombers Voluntaris d'Arbúcies i ADF, representants de diverses entitats del municipi i desenes de ciutadans.



Les associacions

Entre les entitats i associacions del municipi que van participar i van llegir textos dels presos i els polítics que van marxar del país després del referèndum del 2017 van ser la Núria Tort, com a representant de l'ANC; la Maria Carme Viñas, com a membre de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Arbúcies; en Jordi Rubio, com a president de l'Associació de Festes Joves; l'Anna Casals, com a representants d'h6 Teatre; la Maite Tarrés, com a membre de l'Associació de Geganters i Grallers; la Montse Plana, en representació de l'Associació de Dones, i en Jaume Tarrés, com a representant dels Gratanúvols del Montseny.