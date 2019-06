Trànsit estudia posar radars a la C-63 entre Lloret i Vidreres

El Govern ha anunciat que el Servei Català de Trànsit (SCT) estudiarà la idoneïtat de la instal·lació de radars fixos a la carretera C-63 entre Lloret i Vidreres. El Departament de Territori ha anunciat la mesura en una resposta parlamentària per escrit a la pregunta formulada pel diputat d'En Comú-Podem David Cid.

A més, expliquen que actualment hi ha un projecte pendent d'actualització que preveu una reordenació dels accessos existents entre el túnel de Monturiol i Lloret de Mar. La seva actualització inclourà un enfocament coherent amb el que s'està impulsant al tram de Vidreres, de manera que es prioritzi la pacificació del trànsit.



Altres mesures

Pel que fa al tram de Vidreres, el Govern ha impulsat la redacció d'un projecte que abasta les interseccions de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Park. L'enfocament de la velocitat tenint en compte també la perillositat de la resta de trams de Catalunya.

L'enfocament que s'està adoptant consisteix, expliquen, a implantar rotondes a les interseccions més conflictives, i millorar les característiques de la resta, amb falques d'acceleració i desacceleració i, eventualment, carril central de gir.



Els giratoris

Una de les rotondes serà a la urbanització de Terrafortuna i les altres dues a les urbanitzacions d'Aiguaviva Park i a la de Puigventós. Seguint el protocol, on en els indrets on sigui complexa la realització de millores puntuals de les característiques dels accessos i que aquests siguin molt conflictius s'implantaran rotondes.

«El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat és conscient de les característiques de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres», apunta la resposta. Per la seva banda, el diputat Cid va formular nombroses preguntes relacionades amb diferents mesures de seguretat possibles per a millorar la seguretat en aquest tram. Aquesta carretera també es coneix com la «carretera de la mort».

De fet, els veïns de Vidreres han protestat en nombroses ocasions demanant mesures de seguretat, entre aquestes la incorporació de radars i rotondes.