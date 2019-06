ERC aposta per formar govern amb JuntsxCat a Santa Coloma

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Santa Coloma de Farners aposta per formar un govern independentista amb Junts per Santa Coloma de Farners (JuntsxSCF), IndependentsxSCF i la CUP. En un comunicat emès ahir, ERC apuntava que davant el «moment complicat que viu el país» la formació republicana es considera «obligada» a liderar l'alcaldia de cara a la propera legislatura.

El líder de la formació, i actual batlle al consistori del poble, Joan Martí (ERC), explicava en declaracions a Diari de Girona que encara no han arribat a cap acord amb les altres formacions per a la constitució de l'Ajuntament: «Nosaltres hem guanyat les eleccions i estem obligats a negociar amb totes les formacions, però l'alcaldia no és negociable».

D'aquesta manera Martí posava el dit a la llaga en un dels principals problemes que té la formació, que ha obtingut sis escons però es queda lluny dels nou que necessita per obtenir la majoria absoluta -la segona força és JuntsxSCF amb cinc escons, seguida dels Independents, la CUP i el PSC, amb 2 escons per cap. «No compatirem l'alcaldia però proposem un govern conjunt i confiem a arribar a un acord», va assegurar Martí.

En la darrera legislatura, el republicà Joan Martí va aconseguir el govern colomenc destronant els convergents, encapçalats per Antoni Solà, que feia dues dècades que era al capdavant de l'Ajuntament. Martí va aconseguir aquesta gesta després de rebre el suport de la CUP i de MES. D'aquesta manera, CiU -amb Carles Roca al capdavant- va passar a l'oposició i va perdre la capital selvatana.



Pressió per a JuntsxSCF

Per la seva banda, la líder de JuntsxSCF, Susana Riera, va declarar que són «partidaris» que tots els representants del municipi formin part de l'equip de govern. Segons Riera, el principal problema és que la CUP es nega a compartir equip amb JuntsxSCF, tot i que si aquests últims pactessin amb ERC ja tindrien la majoria absoluta necessària: «Sigui com sigui, el govern serà majoritàriament independentista», va expressar. La dirigent va valorar que l'anterior equip municipal «ha tingut moltes dificultats per afrontar les necessitats del municipi».