Més de 200 persones aspiren a una de les sis places per ser policia local a Blanes

La convocatòria per cobrir les sis places vacants del cos de la Policia Local de Blanes ha aconseguit una xifra rècord de participants. Segons un comunicat que va emetre ahir l'Ajuntament, en total es van rebre 214 instàncies, de les quals 44 van quedar excloses per no poder acreditar la documentació que es demanava.

Davant la inesperada allau de sol·licituds, el consistori va haver d'habilitar una de les pistes de la Ciutat Esportiva Blanes per encabir-hi tots els participants.

Dilluns, els 170 candidats van començar les proves escrites -les primeres que s'han de superar- que consistien en un seguit de preguntes de caràcter cultural, d'actualitat i sobre el temari específic per treballar com a policia.

El procés de selecció consta d'una prova escrita, una d'actitud física, un test psicotècnic, una entrevista personal i, finalment, una revisió mèdica. S'espera que l'oposició es pugui concloure a finals de juny. Aleshores, les sis persones que obtinguin millor nota passaran a ser funcionaris interins, a l'espera de poder fer el Curs de Formació Bàsica per a Policies -que té una durada de 9 mesos i és obligatori- de cara al setembre.



Una gesta de prestigi

Des del consistori es van mostrar «satisfets» davant l'alta participació i van manifestar que les proves per accedir al cos de policia local sempre tenen una alta demanda, però que aquest cop «ha sigut extremadament elevada». De fet, en la darrera convocatòria s'hi van presentar 160 aspirants. Al juliol es convocarà un segon procés de selecció per cobrir cinc vacants.

El sotscap de la Policia Local de Blanes, Manel Martínez, va expressar: «No és fàcil trobar un nombre tan alt d'aspirants per a tan poques places». Segons Martínez, aquesta feina ofereix una simbiosi que permet compatibilitzar la vida personal i la professional. Per tant, el fet que hi hagi tants aspirants reafirma «el prestigi que des de fa dècades s'ha guanyat el cos per la seva contrastada professionalitat».