Campus d'hostaleria i esports per a joves migrants a Lloret

Una vintena de joves migrants de 16 a 18 anys que han arribat sols a Catalunya han participat fins avui en la primera edició d'un campus d'hostaleria i esport organitzat per la Fundació Climent Guitart i la Fundació Barça. El seu objectiu és fomentar les habilitats d'aquests joves, tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, per ajudar-los a trobar feina. Des del 6 de juny, els nois –que participen en el projecte FutbolNet– han assistit a cursos relacionats amb l'hostaleria i els idiomes, alhora que han realitzat activitats de lleure.