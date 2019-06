ERC pressiona els comuns per arribar a un acord per formar govern a Blanes

El grup municipal d'Esquerra republicana de Catalunya (ERC) a Blanes, encapçalat per Àngel Canosa, pressiona els comuns per tal d'arribar a un acord. Els republicans confien formar govern amb minoria juntament amb Blanes en Comú Podem (BCP-ECG), després d'intentar un acord a tres bandes amb el PSC -la segona força més votada- que va fracassar. El problema dels republicans és el triple empat fruit del resultat electoral -tant el PSC, com els comuns, com ERC van quedar amb 5 escons- que obliga la formació morada a decidir amb qui uneixen forces per fer govern. La majoria al municipi se situa en 11 regidors, per tant, si no s'arriba a un acord amb majoria absoluta, ERC governaria en ser la formació més votada, sempre que no hi hagi cap pacte d'altres formacions. Un govern d'esquerres

Els republicans no volen governar amb els socialistes, però volen un consistori d'esquerres i això obliga els comuns a posicionar-se, ja que un acord alternatiu implicaria un pacte a tres bandes amb el PSC i alguna de les forces minoritàries de dretes, Ciutadans o Junts per Catalunya -que tenen dos escons cada un.

Les bases dels comuns es reuniran aquesta tarda en assemblea per decidir quin serà el futur del consistori blanenc. A l'espera de saber el resultat de l'assemblea, tot indica que aquesta es decantarà per formar un govern en minoria d'esquerres. Si aquesta circumstància es produeix, l'alcaldia seria per a ERC, que ha obtingut més vots que els comuns a les eleccions. Per tant, si les bases ratifiquen l'acord, Àngel Canosa (ERC) podria ser el nou alcalde.