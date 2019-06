Pacte a tres d'ERC, JxCat i Endavant per enviar Tossa Unida a liderar l'oposició

Les fonts consultades van confirmar ahir a Diari de Girona que l'acord a tres bandes entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Tossa i Endavant està molt avançat i es podria tancar avui. La majoria absoluta al consistori és de 7 regidors. Els resultats atorguen 2 edils a ERC, 3 a Endavant i 3 a JxCat, per tant, sumant-ne un total de 8 en tindrien suficient per formar govern. De fet, ERC ja va confirmar que no pactaria amb Tossa Unida (TU) -que va ser la formació més votada, amb 4 escons-, per tant estaven obligats a pactar amb la nova força, Endavant, i JxCat per formar govern i enviar TU a l'oposició, juntament amb Ciutadans, que també va obtenir un edil.

Junts per Tossa, la formació encapçalada per l'exalcaldessa Imma Colom, es va reunir ahir per acabar de tractar els punts de l'acord a tres bandes i el repartiment de les regidories. Des d'ERC veuen amb bons ulls el tripartit per enviar Saladich a l'oposició, tot i que encara queden alguns punts per acabar de resoldre, per això la formació es mostra prudent i prefereix no cantar victòria fins que no estigui tot tancat i forrellat. De fet, la formació republicana, dirigida per Gregori Martínez, va fer campanya expressant la seva intenció de canviar el govern i acabar amb «l'especulació» al territori.



Tossa Unida, a l'oposició

Tot indica que Gisela Saladich deixarà de ser l'alcaldessa de Tossa de Mar després de 8 anys al capdavant de l'Ajuntament. Si finalment es materialitza el pacte, TU -que en l'anterior govern va encapçalar el consistori- passaria a formar part de l'oposició tot i haver guanyat les eleccions -amb 808 vots i 4 escons. Si es materialitza el pacte, el canvi serà contundent per a Tossa Unida, que en els comicis de 2015 va obtenir la majoria absoluta de 7 edils amb el 43% dels vots.

També cal dir que enguany hi haurà dues noves forces, l'esmentada Endavant, i Ciutadans, que s'incorpora per primer cop a la institució.