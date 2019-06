Cop a una banda dedicada al cultiu i tràfic de drogues amb ramificacions a Lloret

Cop a una banda dedicada al cultiu i tràfic d'haixix i marihuana amb ramificacions a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra han detingut 15 persones i asseguren que en el moment de l'operació s'estava instal·lant un cultiu de marihuana a la població de la Selva. Aquest grup criminal disposava de diferents cultius d'interior que els permetien vendre marihuana en grans quantitats a tercers i també al detall des d'una associació cannàbica que havien posat en marxa a Barcelona. La policia assegura que els cultius haurien permès obtenir guanys de més de 185.000 euros.

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han desarticulat l'organització criminal, i durant l'operació, que es manté oberta, s'han arrestat quinze persones, tres de nacionalitat sèrbia, dues d'espanyola, una d'equatoriana, una de peruana, set d'italiana i una de búlgara, com a presumptes autores de tràfic de drogues i d'organització criminal.

La investigació es va iniciar l'octubre de 2018, quan els Mossos van intervenir a la Zona Franca de Barcelona 22 quilos de marihuana. Una dotació policial realitzava tasques de seguretat ciutadana al districte de Sants-Montjuïc i va detectar que un cotxe realitzava maniobres evasives en detectar la seva presència. Els agents van aturar el turisme i van localitzar la droga amagada al seu interior.

Els investigadors van determinar que darrere d'aquest transport de cabdells de marihuana hi havia una organització criminal liderada per dues persones d'origen serbi que s'havien establert al territori català. L'organització disposava de tres cultius de cànem interiors a Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, el Masnou i un quart que estava en fase d'instal·lació a Lloret de Mar. Amb les collites obtingudes d'aquests cultius l'organització s'abastia de marihuana per traficar-hi i també per distribuir-la al detall des d'una associació cannàbica que havia instal·lat al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

El 29 de maig es va establir un operatiu policial que va permetre detenir quinze persones de l'organització i realitzar divuit escorcolls al Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme. El dispositiu també va permetre desmantellar l'associació cannàbica i les quatre plantacions, on van intervenir un total de 1.479 plantes en fase final de creixement i 3.683 esqueixos. A més, els agents van intervenir 15 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució, 22 quilos d'haixix i 38.000 euros.