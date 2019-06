JxCat pacta amb Independents i PSC treure a ERC l'alcaldia de Santa Coloma de Farners

Junts per Catalunya, Independents de la Selva (ISC-IdS) i el PSC han tancat aquest divendres al migdia un acord per treure l'alcaldia a Joan Martí, candidat d'ERC i guanyador de les eleccions municipals el passat 26-M. Es tracta d'un pacte a tres que portarà a Susagna Riera (JxCat) a l'alcaldia, sent la primera dona que ocupa aquest càrrec en la història del municipi. JxCat va obtenir cinc regidors i es va convertir en la segona força més votada. Riera ha assegurat que després dels comicis, la seva prioritat era pactar un govern amb ERC, però "les condicions eren recolzar el seu programa". Per això els membres de JxCat van optar per parlar amb les altres dues formacions i arribar a una entesa que suma nou regidors (cinc de JxCat, dos d'ISC-IdS i dos del PSC), tres més que els que va aconseguir ERC.

ERC perd una altra alcaldia a les comarques gironines, en aquest cas la de Santa Coloma de Farners, després d'un pacte a tres entre Junts per Catalunya, Independents de la Selva (ISC-IdS) i el PSC. Tot i que els republicans van guanyar els comicis municipals amb sis regidors, en necessitaven tres més per aconseguir la majoria absoluta. Per contra, les tres forces sumaran els nou regidors necessaris (cinc de JxCat, dos d'ISC-IdS i dos del PSC).

Aquest acord farà que Susagna Riera (JxCat) es converteixi en la primera alcaldessa en tota la història del municipi. Precisament la candidata de Junts per Catalunya ha explicat que des de l'endemà de les eleccions la prioritat ha estat formar un govern amb ERC. De tota manera, ha lamentat que des del primer moment "les condicions eren recolzar el seu programa". Davant d'això, Riera va demanar poder parlar de punts en comú i tenir un paper més actiu, però la resposta ha estat un 'no', segons JxCat.

En paral·lel, la futura alcaldessa ha explicat que també es va reunir diverses vegades amb els regidors electes del PSC i d'Independents. Riera ha destacat que des del primer moment hi havia una gran entesa amb els socialistes i que amb ISC-IdS "va costar negociar les prioritats de govern". Riera ha destacat que "tots esperàvem una resposta d'ERC", però com que no arribava, s'han posat a treballar en una alternativa.

Aquest pacte, però, ha estat tancat a poques hores de la investidura. De fet, la futura alcaldessa ha detallat que "fins aquest dijous a la nit no ens vam asseure" les tres forces a la vegada per redactar l'acord. Finalment aquest divendres s'ha signat un document en què es detalla el programa que seguiran en els propers quatre anys de mandat.

En el document també hi ha la distribució de regidories que es farà en el nou govern municipal. D'aquesta manera, JxCat portarà Entitats, Transparència, Educació, Joventut, Governació, Promoció Econòmica, Indústria, Comunicació, Urbanisme, Hisenda i Organització Interna. El PSC s'encarregarà de les àrees d'Obres i Serveis, Medi Ambient, Salut, Qualitat Ambiental, Benestar Social, Habitatge, Gent gran, Comerç i Ocupació. Per últim, els dos representants d'ISC-IdS presidenciaran les regidories de Festes, Promoció de la Ciutat, Medi Natural, Cultura, Turisme i Participació Ciutadana.

Amb aquesta organització, les tres formacions volen aconseguir que els habitants de Santa Coloma de Farners "es sentin orgullosos" del seu municipi. Per això volen millorar aspectes com ara la neteja i el sistema de recollida selectiva. També tenen previst revisar i aprovar el Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) i reobrir el teatre pensant un nou ús. A més, volen impulsar el comerç del centre i acabar de desplegar la zona vermella.