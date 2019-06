Àngel Canosa (ERC), nou alcalde de Blanes

Àngel Canosa (ERC) ha estat elegit aquest migdia com a nou alcalde. Per ara haurà de governar en minoria amb cinc regidors. S'han presentat al ple quatre candidats a ser el nou Batlle de la localitat de la Selva: Angel canosa (ERC); Jordi Urgell de Blanes En Comú Podem; Mia Ametller de JxCat, i Sergio Atalaya de Ciutadans. Cap dels candidats ha obtingut majoria absoluta i s'ha proclamat el candidat de la forca guanyadora a les eleccions municipals. ERC va obtenir 3.268 vots, per davant del PSC (que no ha presentat candidat) i va ser la segona força més votada. Els socialistes havien arribat a un pacte amb Blanes en Comú, però no han obtingut més suports (necessitaven un regidor més) per arribar a l'alcaldia.

Àngel Canosa ha assegurat que serà "l'alcalde de tots". També ha ressaltat que fins ara la vila "s'ha deixat adormir i s'ha defensat malament i el que cal és que torni a ser un referent". Quant als pactes ha destacat que quan ha entrat no sabia qui seria l'alcalde (ha admès portar dos discursos preparats) i que ho ha demanat al líder de Blanes en Comú.

Canosa ha dit que dilluns trucarà a tothom malgrat no haver obtingut un govern fort. Tots els partits, amb excepció del Ciutadans, han fet ús de la paraula.Des de Blanes en Comú ha lamentat que s'hagués assetjat el seu cap de llista amb comentaris a les xarxes. El cap del PSC, l'alcade sortint Mario Ros ha lamentat que ERC hagi tancat la porta a un govern tripartit. I des de Junts X Blanes, Mia ametller ha demanat que tots els regidors treballin pel municipi.