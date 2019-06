Santa Coloma de Farners suspèn el ple entre crits del públic

Sorpresa majúcula a Santa Coloma de Farners, on el ple convocat a les dotze del migdia s'ha hagut de suspendre i posposar fins a les deu de la nit. JxCat, amb Susagna Riera al capdavant, havia anunciat divendres un acord amb PSC i els Independents que li donava l'alcaldia i enviava ERC a l'oposició malgrat haver estat la llista més votada.

Enmig d'un ple d'alta tensió, amb crits i interrupcions constants del públic, la regidora d'ERC Carme Dilmé ha revelat que divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, havia demanat a ERC i JxCat arribessin un pacte.

Per això, ha ofert un acord "in extremis" amb dos anys d'alcaldia per als republicans i dos per als de Junts, per tal de deixar "els del 155" fora del govern municipal, i ha demanat que el ple es posposi per tal de continuar negociant. La majoria de regidors hi ha estat d'acord i la sessió se celebrarà a les deu del vespre, de manera que es preveu una tarda maratoniana de negociacions.

Riera ha deixat clar en diverses ocasions, tanmateix, que Torra no s'ha presentat a Santa Coloma i que per tant són ella i el seu equip els que prendran les decisions al poble.

El públic, que no ha deixat d'interrompre i cridar, fins i tot la germana i la cunyada del president de la Generalitat han despenjat el retrat de Torra del saló de plensi l'han retirat.

La sessió es rependrà a les 10 del vespre i mentrestant els cinc grups representats a l'Ajuntament estan renegociant un possible nou pacte.