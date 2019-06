Canosa (ERC) esdevé el nou batlle de Blanes amb un govern en minoria

Tensió fins a última hora al ple de constitució del nou Ajuntament de Blanes. El republicà Àngel Canosa es va convertir en el nou batlle però fins al moment del recompte de vots no es va conèixer aquesta notícia. Cap dels candidats va obtenir la majoria absoluta i, per tant, ERC, que és qui va aconseguir més vots el dia de les eleccions, va accedir a l'alcaldia.

El republicà va admetre que en el moment d'entrar no sabia si seria l'alcalde i, fins i tot, havia preparat dos discursos, un per ser el batlle i l'altre, per estar a l'oposició. El cap d'Esquerra de Blanes haurà de liderar un govern municipal amb una minoria justa, amb només cinc dels 21 regidors del ple. Es converteix en el primer alcalde d'ERC en aquesta població després d'alternances d'alcaldes del PSC i CiU.

A Blanes ahir tot estava per decidir, ja que el grup municipal Blanes en Comú Podem (BCP) i el PSC havien anunciat aquesta setmana que tenien un pacte que els feia una suma de regidors, a un de la majoria absoluta. I fins a última hora van estar negociant per obtenir algun suport per fer alcalde al líder de BCP, Jordi Urgell. Qui havia de donar-los suport, va explicar l'alcalde sortint, Mario Ros, era Ciutadans, que d'entrada els va dir que sí i després no, per «situacions extramunicipals», va remarcar.

En el ple d'ahir, celebrat en un teatre municipal ple de gom a gom, s'hi van presentar quatre candidats a ser el nou batlle: Àngel Canosa (ERC); Jordi Urgell, de Blanes en Comú Podem; Mia Ametller, de JxCat, i Sergio Atalaya, de Ciutadans. Cap dels candidats va obtenir majoria absoluta i es va proclamar batlle el candidat de la força gua­nyadora, ERC.

Buscar un govern fort

Àngel Canosa va destacar que serà «l'alcalde de tots» i que és l'hora de «no mirar enrere». També va ressaltar que fins ara la vila «s'ha deixat adormir i s'ha defensat malament i el que cal és que torni a ser un referent». Va avançar que dilluns trucarà a tothom per negociar i obtenir un govern fort. Des de BCP, Jordi Urgell va lamentar no haver obtingut l'alcaldia i que l'haguessin insultat a ell i la família a través de les xarxes socials.