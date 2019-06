Dulsat (JxCat) és reescollit alcalde de Lloret entre retrets al PSC

Jaume Dulsat (JxCat) va ser reescollit ahir alcalde de Lloret de Mar en virtut del pacte amb el PSC, que li va permetre obtenir una majoria absoluta d'11 regidors dels 21 que té el consistori.

Ciutadans, els comuns i Força Lloret van votar tots el cap de llista socialista, Francisco Pastor, per mostrar la seva voluntat de canvi, i van retreure a Pastor que no l'hagués volgut materialitzar. Pastor, tanmateix, va dir que havien prioritzat el poble i que havien descartat un pacte alternatiu perquè estava supeditat al que passés a la localitat veïna de Blanes, i ells volien actuar en clau local. Finalment, els tres regidors d'ERC van votar el seu cap de llista, Jordi Orobitg, que es va mostrar visiblement dolgut perquè el PSC l'ha «vetat» i JxCat ha «transigit», de manera que ha quedat fora del govern malgrat que els tres partits havien governat conjuntament en el darrer mandat.

Dulsat, per la seva banda, va dir que havien intentat fins a l'últim moment que ERC es pogués sumar al pacte i va estendre la mà a tots els grups.