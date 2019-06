Figueras, nova alcaldessa de Maçanet amb un govern de 10 regidors

Natàlia Figueras s'ha convertit en la nova alcaldessa de Maçanet de la Selva. La cap de llista de Junts per Catalunya va obtenir sis regidors a les eleccions municipals i després d'aquests resultats va arribar a un pacte amb la segona i tercera força més votades.

Per tant, estarà al capdavant d'un equip de govern format per Som Maçanet-JxCat (6), Esquerra (3) i el PSC (1). Un govern amb una majoria absoluta de 10 edils sobre els 13 que conformen el plenari.

La selvatana, amb 30 anys, va ser investida ahir nova batlle d'aquesta localitat. Va comptar amb el vot dels edils que conformen el pacte i els altres tres grups municipals es van abstenir en la votació (AXM-IDS, TSP, i DIM), ja que cap d'ells va presentar cap candidat per ser alcalde. Figueras va formar part durant l'antic mandat del grup de CiU, amb l'històric alcalde Antoni Guinó, que enguany ha aconseguit ser edil amb DIM (Demòcrates Independents).



«Canviar d'etapa»

Durant el seu discurs després de rebre la vara d'alcaldessa, Natàlia Figueras va assegurar que és un «honor» ostentar aquest nou càrrec i va explicar que per a ella és un «repte» i que «l'entusiama el servei públic». Va destacar el pacte de govern obtingut amb Esquerra i el PSC, que assegura que està basat en «el consens i el respecte» i en la «voluntat de canviar d'etapa, de treballar des del debat, la diversitat i la confiança». A Maçanet, el nou equip de govern de 10 edils té «ganes de fer coses pel bé de Maçanet», va dir la nova batllessa. Va avançar que en els pròxims dies explicaran el projecte que té aquest nou equip de govern per a Maçanet i que versarà en temes «tan transcendentals com l'educació, la cohesió social, la pràctica de valors esportius, l'aposta pel medi ambient», entre d'altres.